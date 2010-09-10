Подскажите
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Подскажите
Как – по вашему мнению – выглядит оригинальный букет цветов? Смотрю по картинкам в интернете, ничего прямо выдающегося, что могло бы удивить мою сестру, найти не могу. Она любит фиолетовое все, сирень, к сожалению, сейчас не цветет.
Re: Подскажите
У нас есть доставка букетов Полтава от цветочной мастерской, вы попробуйте зайти к ним на сайт. Там видела букеты в сиренево-розовой цветовой гамме, они прямо нереально красивые. Можно, наверное, попросить собрать букет так, чтобы он был чисто фиолетовый – с учетом того, что цветочная мастерская и экзотику продает, это не проблема. Букеты все авторские, поэтому точно будут оригинальными.
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