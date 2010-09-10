Сообщение klonik » Вчера, 18:48

Как – по вашему мнению – выглядит оригинальный букет цветов? Смотрю по картинкам в интернете, ничего прямо выдающегося, что могло бы удивить мою сестру, найти не могу. Она любит фиолетовое все, сирень, к сожалению, сейчас не цветет.