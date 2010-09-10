Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:40

Дорогие друзья, посоветуйте хороший магазин с широким выбором раздельных купальников. Может, недавно где-нибудь видели? Очень нужно приобрести в ближайшее время.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:11

Добрый день! Я за купальниками только в магазин Гольфстрим обращаюсь. Там выбор отличный раздельных и слитных, и цены доступные, и качество прекрасное. Заказываю на их интернет-сайте https://golfstream.online/catalog/woman/kupalniki/ . Очень удобно сделать выбор и оформить заказ. Доставка по всей России в течение недели. Очень рекомендую.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей