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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2316 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 18:40 Дорогие друзья, посоветуйте хороший магазин с широким выбором раздельных купальников. Может, недавно где-нибудь видели? Очень нужно приобрести в ближайшее время. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2316 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 23:11 Добрый день! Я за купальниками только в магазин Гольфстрим обращаюсь. Там выбор отличный раздельных и слитных, и цены доступные, и качество прекрасное. Заказываю на их интернет-сайте https://golfstream.online/catalog/woman/kupalniki/ . Очень удобно сделать выбор и оформить заказ. Доставка по всей России в течение недели. Очень рекомендую. Вернуться к началу

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