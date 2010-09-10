Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:49

Девочки, привет! Есть ли в Казахстане хороший строительный магазин? Нужно для ремонта заказать инструменты и оборудование. Желательно, чтобы была быстрая доставка. А то не особо хочется самой заморачиваться по поводу доставки. Если знаете, где можно заказать строительные инструменты и оборудование поделитесь контактами магазина.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:38

Привет, могу тебе порекомендовать обратиться SBSANBEL.KZ - магазин строительного оборудования и инструмента. Я вам с уверенностью могу сказать, что тут самые лучшие цены. Дешевле нигде нет, потому что я сама проверяли в других магазинах. Покупала недавно шуроповерт на подарок, так меня ассортимент просто поверг в шок. Я такого большого количества, разных моделей не видела. Но, благо в этом магазине есть опытные консультанты, которые мне помогли с выбором. Хочу отметить, что тут еще есть удобная доставка. Если вы что-то габаритное закажите очень удобно. Если вам нужны строительные инструменты и оборудование хорошего качества по разумной цене, смело обращайтесь в эту компанию.
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