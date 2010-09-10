Сообщение zevc » Вчера, 22:49

Девочки, привет! Есть ли в Казахстане хороший строительный магазин? Нужно для ремонта заказать инструменты и оборудование. Желательно, чтобы была быстрая доставка. А то не особо хочется самой заморачиваться по поводу доставки. Если знаете, где можно заказать строительные инструменты и оборудование поделитесь контактами магазина.