Скупка золота
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Скупка золота
Всем привет! Интересно сейчас если сдавать золотые украшения во сколько их могут оценить? Просто есть ненужные, которые лежат. Я их носить не буду все равно, поэтому хочу сдать. Правда хочется как можно выгоднее. Если вы знаете где предлагают самую максимальную стоимость подскажите?
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