Скупка золота

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Скупка золота

Сообщение zevc » Вчера, 22:56

Всем привет! Интересно сейчас если сдавать золотые украшения во сколько их могут оценить? Просто есть ненужные, которые лежат. Я их носить не буду все равно, поэтому хочу сдать. Правда хочется как можно выгоднее. Если вы знаете где предлагают самую максимальную стоимость подскажите?
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