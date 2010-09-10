Скупка золота
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Скупка золота
Всем привет! Интересно сейчас если сдавать золотые украшения во сколько их могут оценить? Просто есть ненужные, которые лежат. Я их носить не буду все равно, поэтому хочу сдать. Правда хочется как можно выгоднее. Если вы знаете где предлагают самую максимальную стоимость подскажите?
Re: Скупка золота
Привет, я несколько раз золото сдавала в скупку Аурум. Мне предложили за ювелирные изделия очень хорошую стоимость. Поэтому я сдала в эту скупку и не жалею. В любом случае это целая сеть скупок и поэтому стоимость золота будет гораздо выше чем у других компаний. Если вам хочется больше узнать информации об этой скупке, что она принимает вы можете это сделать на сайте spb.aurum-skupka.gold. Оценщик вежливый и внимательный. Всё очень быстро оценивают, самое главное честно. Я осталась довольна и поэтому вам тоже рекомендую обратиться в эту скупку. Если у вас есть какие-то денежные вопросы, и вы их хотите решить сдачей украшений, то скупка Аурум отличный вариант.
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