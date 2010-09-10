Сообщение zevc » Вчера, 22:56

Всем привет! Интересно сейчас если сдавать золотые украшения во сколько их могут оценить? Просто есть ненужные, которые лежат. Я их носить не буду все равно, поэтому хочу сдать. Правда хочется как можно выгоднее. Если вы знаете где предлагают самую максимальную стоимость подскажите?