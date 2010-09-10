Скупка золота

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2316
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Скупка золота

Сообщение zevc » Вчера, 22:56

Всем привет! Интересно сейчас если сдавать золотые украшения во сколько их могут оценить? Просто есть ненужные, которые лежат. Я их носить не буду все равно, поэтому хочу сдать. Правда хочется как можно выгоднее. Если вы знаете где предлагают самую максимальную стоимость подскажите?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2317
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Скупка золота

Сообщение klonik » Сегодня, 10:52

Привет, я несколько раз золото сдавала в скупку Аурум. Мне предложили за ювелирные изделия очень хорошую стоимость. Поэтому я сдала в эту скупку и не жалею. В любом случае это целая сеть скупок и поэтому стоимость золота будет гораздо выше чем у других компаний. Если вам хочется больше узнать информации об этой скупке, что она принимает вы можете это сделать на сайте spb.aurum-skupka.gold. Оценщик вежливый и внимательный. Всё очень быстро оценивают, самое главное честно. Я осталась довольна и поэтому вам тоже рекомендую обратиться в эту скупку. Если у вас есть какие-то денежные вопросы, и вы их хотите решить сдачей украшений, то скупка Аурум отличный вариант.
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