Мебель

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2320
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » Сегодня, 19:30

Здравствуйте! Кто-нибудь из вас заказывал мебель для дома из-за рубежа? Я всё думаю над выбором между местными производителями и более престижными, например, итальянскими. Сталкивались ли вы с таким выбором, и на что обратить внимание при покупке?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей