Мебель
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Мебель
Здравствуйте! Кто-нибудь из вас заказывал мебель для дома из-за рубежа? Я всё думаю над выбором между местными производителями и более престижными, например, итальянскими. Сталкивались ли вы с таким выбором, и на что обратить внимание при покупке?
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