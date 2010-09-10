Сообщение klonik » Вчера, 19:30

Здравствуйте! Кто-нибудь из вас заказывал мебель для дома из-за рубежа? Я всё думаю над выбором между местными производителями и более престижными, например, итальянскими. Сталкивались ли вы с таким выбором, и на что обратить внимание при покупке?