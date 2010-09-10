Подскажите
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Подскажите
Добрый день! Подскажите, кто заказывал натуральный камень для ремонта? Как убедиться, что материалы по-настоящему экологичные и подойдут для интерьера? Была бы благодарна за советы!
Re: Подскажите
Добрый день! Чтобы не сомневаться в качестве и экологичности, можете обратиться в компанию, которая давно на рынке и предлагает сертифицированные материалы. Например, посмотрите на https://mercurystone.it/ . Там ассортимент европейского и российского камня, плюс профессионалы с опытом работы, точно помогут найти идеальный вариант для вашего проекта.
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