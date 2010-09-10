Подскажите
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Подскажите
Привет! Недавно столкнулась с объявлением, предлагающим подержанные машины по невероятно низким ценам. Но потом задумалась, может это какая-то ловушка? Стоит ли доверять таким предложениям?
Re: Подскажите
Здравствуй! Настороженность в данном случае оправдана. Многие мошенники создают фальшивые объявления о продаже авто с пробегом по низким ценам, чтобы завлечь доверчивых покупателей. Убедись, что ты имеешь дело с проверенным продавцом, например, с авторитетным дилером, как РОЛЬФ, который предлагает обширный модельный ряд и подтверждённое качество. Проявляй осторожность, и твоя покупка пройдёт гладко!
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