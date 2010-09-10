Фитнес-клуб
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Фитнес-клуб
Всем привет! Решилась я взяться за здоровый образ жизни, поэтому сейчас нахожусь в поиске хорошего фитнес-клуба. Посоветуйте, куда мне лучше сходить? Ведь в Москве очень много фитнес-клубов и поэтому не знаю даже какой выбрать. Может мне что-то посоветуете?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость