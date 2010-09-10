Фитнес-клуб

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2320
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Фитнес-клуб

Сообщение zevc » 32 минуты назад

Всем привет! Решилась я взяться за здоровый образ жизни, поэтому сейчас нахожусь в поиске хорошего фитнес-клуба. Посоветуйте, куда мне лучше сходить? Ведь в Москве очень много фитнес-клубов и поэтому не знаю даже какой выбрать. Может мне что-то посоветуете?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость