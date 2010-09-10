Фитнес-клуб

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2321
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Фитнес-клуб

Сообщение zevc » Вчера, 20:46

Всем привет! Решилась я взяться за здоровый образ жизни, поэтому сейчас нахожусь в поиске хорошего фитнес-клуба. Посоветуйте, куда мне лучше сходить? Ведь в Москве очень много фитнес-клубов и поэтому не знаю даже какой выбрать. Может мне что-то посоветуете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2322
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Фитнес-клуб

Сообщение klonik » Вчера, 23:21

Привет, я тебе могу порекомендовать обратиться в фитнес-клуб Savoy Wellness https://savoywellness.ru/ . Я сама туда хожу и мне очень нравится. Сама попала совсем случайно, коллега по работе рассказала, то ходит после работы заниматься. Знаете, мне очень понравилось, потому что сразу стала заниматься с тренером. Если вы хотите добиться результата, то я вам настоятельно рекомендую воспользоваться услугами тренера. Только с ним вы сможете качественно и правильно выполнять тренировки и сможете в скором времени увидеть результат. Я люблю заниматься, когда не так много народу. В этом клубе очень комфортно, всегда нет большого количества людей. Всегда есть свободные тренажеры и меня это очень радует.
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