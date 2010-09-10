Сообщение zevc » Вчера, 20:46

Всем привет! Решилась я взяться за здоровый образ жизни, поэтому сейчас нахожусь в поиске хорошего фитнес-клуба. Посоветуйте, куда мне лучше сходить? Ведь в Москве очень много фитнес-клубов и поэтому не знаю даже какой выбрать. Может мне что-то посоветуете?