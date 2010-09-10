Копирайтинг
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Копирайтинг
Товарищи, посоветуйте специалиста, который успешно продвигает сайты и может оказать консультационные услуги на эту тему. Есть сайт, который последние три месяца плавно падает в выдаче несмотря на все старания. Хочется понять что не так делается, пока еще не поздно.
Re: Копирайтинг
Из своего опыта могу посоветовать этого https://tagseo.ru/services/konsultatsii ... yu-sajtov/ специалиста. В прошлом году запускали ИМ, создавали магазин через агентство. Поначалу неплохо все шло, потом резкий обвал и падение продаж. Тоже долго думали в чем причина, потом по совету знакомого обратились за консультацией и проблема решилась буквально за два дня. Вот что значит, когда работает профессионал, такого и рекомендовать не стыдно.
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