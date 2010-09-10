Сообщение klonik » 20 минут назад

Скажите, а сейчас какие есть способы пополнения баланса Steam в России за пару секунд? Мне нужно пополнить, а я даже не знаю каким способом выгоднее всего? Буду очень признательна, если вы мне подскажите в этом вопросе. Ведь сейчас очень много разных площадок, которые предлагают такую возможность. Только где вот получается выгоднее всего?