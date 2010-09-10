Пополнение Steam
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Пополнение Steam
Скажите, а сейчас какие есть способы пополнения баланса Steam в России за пару секунд? Мне нужно пополнить, а я даже не знаю каким способом выгоднее всего? Буду очень признательна, если вы мне подскажите в этом вопросе. Ведь сейчас очень много разных площадок, которые предлагают такую возможность. Только где вот получается выгоднее всего?
Re: Пополнение Steam
На самом деле сейчас есть возможность пополнить Steam в России несколькими способами. Есть несколько сервисов, которые предлагают это сделать на разных условиях. Я сама недавно только познакомилась с сервисом GameWallet, мне друг посоветовал. Сейчас я с помощью него пополняю баланс Steam. Ну и главное, что комиссия в GameWallet ниже чем у 90% похожих сервисов. Поэтому выгодно, просто и безопасно тут пополнять. Если у вас есть сомнения можно просто почитать отзывы пользователей, их на самом деле немало. Ну и проверить эффективность сервиса, можно для начала положить немаленькую сумму. Самое главное, тут есть техническая поддержка, которая всегда на связи.
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