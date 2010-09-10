Пополнение Steam

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2327
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Пополнение Steam

Сообщение klonik » Вчера, 20:22

Скажите, а сейчас какие есть способы пополнения баланса Steam в России за пару секунд? Мне нужно пополнить, а я даже не знаю каким способом выгоднее всего? Буду очень признательна, если вы мне подскажите в этом вопросе. Ведь сейчас очень много разных площадок, которые предлагают такую возможность. Только где вот получается выгоднее всего?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2326
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Пополнение Steam

Сообщение zevc » Вчера, 22:20

На самом деле сейчас есть возможность пополнить Steam в России несколькими способами. Есть несколько сервисов, которые предлагают это сделать на разных условиях. Я сама недавно только познакомилась с сервисом GameWallet, мне друг посоветовал. Сейчас я с помощью него пополняю баланс Steam. Ну и главное, что комиссия в GameWallet ниже чем у 90% похожих сервисов. Поэтому выгодно, просто и безопасно тут пополнять. Если у вас есть сомнения можно просто почитать отзывы пользователей, их на самом деле немало. Ну и проверить эффективность сервиса, можно для начала положить немаленькую сумму. Самое главное, тут есть техническая поддержка, которая всегда на связи.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость