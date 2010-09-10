Грузоперевозки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2327
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Грузоперевозки

Сообщение klonik » Вчера, 20:42

Нужно перевезти груз из Татарстана в Нижний Новгород, подскажите в какую компанию мне лучше всего обратиться? Сейчас ведь очень много компаний, а в какую вот лучше всего обращаться я не знаю. Буду рада вашим любым советам по этому поводу.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2326
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Грузоперевозки

Сообщение zevc » Вчера, 22:26

Сейчас международные грузоперевозки очень востребованная сфера и поэтому сейчас очень многие компании этим занимаются. Могу посоветовать вам транспортную компанию «Кама-Экспресс». Я у них не заказывала доставку по России, хотя они ее тоже выполняют. Я заказывала доставку за рубеж. Сейчас, конечно сложности есть с этим. Но в страны СНГ они доставляют по выгодной стоимости. В таможенном оформлении они прекрасно разбираются, поэтому можно смело обращаться. У них 18 лет опыта и команда профессионалов. Поэтому компания гарантирует сохранность груза и его доставку точно в срок.
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