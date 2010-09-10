Сообщение klonik » Вчера, 20:42

Нужно перевезти груз из Татарстана в Нижний Новгород, подскажите в какую компанию мне лучше всего обратиться? Сейчас ведь очень много компаний, а в какую вот лучше всего обращаться я не знаю. Буду рада вашим любым советам по этому поводу.