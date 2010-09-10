Грузоперевозки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Грузоперевозки
Нужно перевезти груз из Татарстана в Нижний Новгород, подскажите в какую компанию мне лучше всего обратиться? Сейчас ведь очень много компаний, а в какую вот лучше всего обращаться я не знаю. Буду рада вашим любым советам по этому поводу.
Re: Грузоперевозки
Сейчас международные грузоперевозки очень востребованная сфера и поэтому сейчас очень многие компании этим занимаются. Могу посоветовать вам транспортную компанию «Кама-Экспресс». Я у них не заказывала доставку по России, хотя они ее тоже выполняют. Я заказывала доставку за рубеж. Сейчас, конечно сложности есть с этим. Но в страны СНГ они доставляют по выгодной стоимости. В таможенном оформлении они прекрасно разбираются, поэтому можно смело обращаться. У них 18 лет опыта и команда профессионалов. Поэтому компания гарантирует сохранность груза и его доставку точно в срок.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость