Сообщение klonik » Вчера, 20:54

Подскажите, где представлен широкий выбор запчастей на погрузчик Амкодор? Нас, конечно больше интересуют карданные валы на данный момент. Но, мы рады будем и другим запчастям, потому что ведь они тоже когда-нибудь могут понадобиться. В общем, подскажите где можно посмотреть запчасти на погрузчик Амкодор?