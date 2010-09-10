Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2327
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:54

Подскажите, где представлен широкий выбор запчастей на погрузчик Амкодор? Нас, конечно больше интересуют карданные валы на данный момент. Но, мы рады будем и другим запчастям, потому что ведь они тоже когда-нибудь могут понадобиться. В общем, подскажите где можно посмотреть запчасти на погрузчик Амкодор?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2326
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:35

Я вам рекомендую посмотреть тут https://nz-parts.ru/product-category/zapchasti-amkodor/ . Здесь действительно представлен широкий выбор запчастей. В этом магазине вы найдете не только на погрузчик Амкодор запчасти, но и для фронтальных погрузчиков, экскаваторов, сельскохозяйственной и дорожной спецтехники. Компания, которая предлагает такие запчасти работаем только с проверенными поставщиками, что гарантирует надежность и долговечность запчастей. Мы сами у них закупаемся, поэтому качество знаем какое. Тем более именно эта компания на данный момент предлагает самую лучшую стоимость. Если вам действительно нужны запчасти на технику качественные и по приемлемой цене, то я вам рекомендую смело обращаться в компанию НЗ-ПАРТС. Они не только предложат широкий выбор запчастей, но и помогут с подбором.
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