Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте, кто занимается импортом в Российскую Федерацию компонентов, узлов, деталей и программным обеспечением известного лидера, концерна SIEMENS AG? Знаю, есть такие компании, но у кого лучше всего заказать? Буду рада, если вы мне как-то поможете с этим вопросом?
Re: Подскажите
Добрый день! Обратитесь вот в эту компанию https://smt-import.com . Эта компания занимается поставками компонентов от известной компании. Но, наша компания у них не заказывала. Мы сами о ней узнали совсем недавно и ведем переговоры по поводу поставки газоанализаторов. Но, так компания очень хорошая и ответственная. Если сомневаетесь, почитайте отзывы, они все положительные. Если бы были негативные мы бы сразу не стали бы сотрудничать. А так, особо не приходится выбирать. Ведь у нас в стране есть нехватка определенных компонентов и заменить их нечем. Поэтому и приходиться искать разные способы, вот и компания ООО «СмТП» "SmartTechPostavka" предлагает неплохие решения.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость