Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2327
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:28

Здравствуйте, кто занимается импортом в Российскую Федерацию компонентов, узлов, деталей и программным обеспечением известного лидера, концерна SIEMENS AG? Знаю, есть такие компании, но у кого лучше всего заказать? Буду рада, если вы мне как-то поможете с этим вопросом?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2326
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:55

Добрый день! Обратитесь вот в эту компанию https://smt-import.com . Эта компания занимается поставками компонентов от известной компании. Но, наша компания у них не заказывала. Мы сами о ней узнали совсем недавно и ведем переговоры по поводу поставки газоанализаторов. Но, так компания очень хорошая и ответственная. Если сомневаетесь, почитайте отзывы, они все положительные. Если бы были негативные мы бы сразу не стали бы сотрудничать. А так, особо не приходится выбирать. Ведь у нас в стране есть нехватка определенных компонентов и заменить их нечем. Поэтому и приходиться искать разные способы, вот и компания ООО «СмТП» "SmartTechPostavka" предлагает неплохие решения.
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