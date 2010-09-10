Сообщение klonik » Вчера, 21:28

Здравствуйте, кто занимается импортом в Российскую Федерацию компонентов, узлов, деталей и программным обеспечением известного лидера, концерна SIEMENS AG? Знаю, есть такие компании, но у кого лучше всего заказать? Буду рада, если вы мне как-то поможете с этим вопросом?