Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Моя начальница дала указание, но коллега отказался его выполнять, что привело к напряжённой ситуации. Как избежать подобных ситуаций в будущем?
Re: Подскажите
Здравствуйте! Конфликтом часто является недопонимание или разница в восприятии обязанностей. Постарайтесь прояснить задачи и договориться с участниками. А за подробными рекомендациями всегда можно обратиться на сайте. Это поможет глубже разобраться в подобных ситуациях и не допускать их повторения.
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