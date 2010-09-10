Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2327
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:44

Здравствуйте! Моя начальница дала указание, но коллега отказался его выполнять, что привело к напряжённой ситуации. Как избежать подобных ситуаций в будущем?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2326
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:00

Здравствуйте! Конфликтом часто является недопонимание или разница в восприятии обязанностей. Постарайтесь прояснить задачи и договориться с участниками. А за подробными рекомендациями всегда можно обратиться на сайте. Это поможет глубже разобраться в подобных ситуациях и не допускать их повторения.
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