Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2329
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:24

Доброго времени! Ищу советы по организации качественного освещения для моего дома. Какие виды освещения выбрать для разных комнат, чтобы и глаза не уставали, и интерьер смотрелся гармонично?
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