Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Доброго времени! Ищу советы по организации качественного освещения для моего дома. Какие виды освещения выбрать для разных комнат, чтобы и глаза не уставали, и интерьер смотрелся гармонично?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя