Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Доброго времени! Ищу советы по организации качественного освещения для моего дома. Какие виды освещения выбрать для разных комнат, чтобы и глаза не уставали, и интерьер смотрелся гармонично?
Re: Подскажите
Здравствуйте! При организации домашнего освещения важно учитывать как функциональную, так и эстетическую составляющую. Например, для кухни прекрасно подходят яркие потолочные светильники, в то время как в гостиной можно обойтись мягким боковым светом и торшерами. Убедиться в качестве и разнообразии выбора освещения можно, посетив сайт all-lan.ru, где представлены разные решения для каждого помещения.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость