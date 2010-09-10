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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2333 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 19:24 Доброго времени! Ищу советы по организации качественного освещения для моего дома. Какие виды освещения выбрать для разных комнат, чтобы и глаза не уставали, и интерьер смотрелся гармонично? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2334 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:01 Здравствуйте! При организации домашнего освещения важно учитывать как функциональную, так и эстетическую составляющую. Например, для кухни прекрасно подходят яркие потолочные светильники, в то время как в гостиной можно обойтись мягким боковым светом и торшерами. Убедиться в качестве и разнообразии выбора освещения можно, посетив сайт all-lan.ru , где представлены разные решения для каждого помещения. Вернуться к началу

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