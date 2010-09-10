Накрутка в социальных сетях

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2333
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Накрутка в социальных сетях

Сообщение zevc » Вчера, 19:46

Девчонки, подскажите, как увеличить популярность блога без крупных вложений. Возможно, есть какой-то простой и доступный способ, чтобы привлечь внимание аудитории?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Накрутка в социальных сетях

Сообщение klonik » Вчера, 22:18

Всем привет! Для продвижения блога я выбрала безопасный способ - накрутку подписчиков и лайков. Совсем недавно наткнулась на очень удобный сервис https://hyperlike.ru/ , где всё это можно сделать по выгодным ценам. Мне удалось быстро поднять статистику блога! Отличный вариант для тех, кто хочет привлечь больше читателей без лишних хлопот и больших затрат.
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