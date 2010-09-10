Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2333
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:50

Привет! Мы с коллегами готовим небольшой фестиваль и планируем установить музыкальную сцену, световые установки и прочее. Слышала, что аренда может помочь сэкономить бюджет. Поделитесь, где искать выгодные предложения?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:04

Привет! Да, аренда - это отличное решение, когда дело касается временных мероприятий. Вам поможет аренда оборудования для проведения мероприятий, это позволит существенно сэкономить средства. Это удобно, надёжно и подразумевает полный комплект услуг, включая доставку и установку. Такой подход обеспечит вам профессиональный уровень проведения вашего фестиваля без лишних усилий.
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