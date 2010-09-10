Дистанционные курсы переподготовки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2333
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дистанционные курсы переподготовки

Сообщение zevc » Вчера, 21:24

Ребята, привет! Куда пойти учиться для получения диплома о профпереподготовке по программе «управление человеческими ресурсами»? Сколько по времени может занять это обучение?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Дистанционные курсы переподготовки

Сообщение klonik » Вчера, 23:21

Здравствуйте! Я недавно обучалась в национальном университете современных технологий https://нуст.рф/ . Точно знаю, что по управлению у них есть программы, посмотрите на сайте. Оказалось, что обучаться дистанционно очень комфортно, мне понравился такой формат. Сильно экономится время. Доступ к материалам круглосуточный, поэтому сама составляла себе график обучения.
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