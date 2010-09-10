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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2333 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 21:31 Интересно, где можно заказать нестандартные акриловые детали для интерьера, такие как прозрачные столы, архитектурные элементы или даже декоративные сферы? Есть ли проверенные студии? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2334 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 21:52 Добрый день! Если нужна оригинальная акриловая мебель или архитектурные части, рекомендую https://acrylshik.ru/ . Я заказывала у них сувенирную продукцию и хотела попробовать что-то необычное для украшения дома - получилось идеально! Ребята делают всё под заказ, так что можно воплотить буквально любые идеи. Плюс, их изделия прослужат долго! Вернуться к началу

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