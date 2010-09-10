Подскажите
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Подскажите
Интересно, где можно заказать нестандартные акриловые детали для интерьера, такие как прозрачные столы, архитектурные элементы или даже декоративные сферы? Есть ли проверенные студии?
Re: Подскажите
Добрый день! Если нужна оригинальная акриловая мебель или архитектурные части, рекомендую https://acrylshik.ru/ . Я заказывала у них сувенирную продукцию и хотела попробовать что-то необычное для украшения дома - получилось идеально! Ребята делают всё под заказ, так что можно воплотить буквально любые идеи. Плюс, их изделия прослужат долго!
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