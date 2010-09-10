Покупка стола

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2333
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка стола

Сообщение zevc » Вчера, 21:37

Здравствуйте! Стол из прозрачного материала смотрится стильно и современно, но я переживаю, насколько он практичен для кухни. Какой производитель предлагает хорошие варианты?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка стола

Сообщение klonik » Вчера, 22:35

Привет! Уверяю, это не только стильно, но и практично, если выбрать качественный материал. Мне понравились акриловые и стеклянные столы от компании, которую нашла на https://nevedimka.ru/stoly . У них классные модели, и поверхностям не страшны капли или загрязнения - они легко моются. Дизайн дизайнерских столов заслуживает отдельной похвалы, и они подходят не только для кухни, но и для других комнат! У них же можно заказать всё по индивидуальным параметрам.
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