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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2334 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Покупка стола Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:35 Привет! Уверяю, это не только стильно, но и практично, если выбрать качественный материал. Мне понравились акриловые и стеклянные столы от компании, которую нашла на https://nevedimka.ru/stoly . У них классные модели, и поверхностям не страшны капли или загрязнения - они легко моются. Дизайн дизайнерских столов заслуживает отдельной похвалы, и они подходят не только для кухни, но и для других комнат! У них же можно заказать всё по индивидуальным параметрам. Вернуться к началу

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