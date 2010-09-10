Покупка стола
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Покупка стола
Здравствуйте! Стол из прозрачного материала смотрится стильно и современно, но я переживаю, насколько он практичен для кухни. Какой производитель предлагает хорошие варианты?
Re: Покупка стола
Привет! Уверяю, это не только стильно, но и практично, если выбрать качественный материал. Мне понравились акриловые и стеклянные столы от компании, которую нашла на https://nevedimka.ru/stoly . У них классные модели, и поверхностям не страшны капли или загрязнения - они легко моются. Дизайн дизайнерских столов заслуживает отдельной похвалы, и они подходят не только для кухни, но и для других комнат! У них же можно заказать всё по индивидуальным параметрам.
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