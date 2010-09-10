Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Подскажите, есть ли сервисы для мебели, где можно напрямую работать с поставщиками, но без лишних посредников и переплат? Хочется расширить ассортимент и снизить издержки.
Re: Подскажите
Добрый день! Ваш запрос отлично совпадает с концепцией https://soloma.tech/ . Это действительно связующее звено между поставщиками и производителями мебели. Работать можно напрямую, без посредников, лишней бумажной волокиты и переплат. Личные впечатления: сервис удобный, цены адекватные, а ассортимент обширный.
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