Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2333
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:49

Здравствуйте! Подскажите, есть ли сервисы для мебели, где можно напрямую работать с поставщиками, но без лишних посредников и переплат? Хочется расширить ассортимент и снизить издержки.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:13

Добрый день! Ваш запрос отлично совпадает с концепцией https://soloma.tech/ . Это действительно связующее звено между поставщиками и производителями мебели. Работать можно напрямую, без посредников, лишней бумажной волокиты и переплат. Личные впечатления: сервис удобный, цены адекватные, а ассортимент обширный.
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