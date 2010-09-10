Свадьба
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Свадьба
У моего братана, что сейчас проживает в Воронеже, скоро свадьба, а он, балбес, до сих пор не купил обручальные кольца. Не подскажите, где их лучше приобрести?
5006
Re: Свадьба
А может он чего задумал относительно свадьбы? Жениться не хочет? Хотя, у меня перед моей свадьбой тоже голова шла кругом и многое из виду упускал. Ну на то и родные люди, чтобы помогать. Пусть Ваш братишка заглянет в ювелирный дом. Там вроде солидный выбор обручальных колец.
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