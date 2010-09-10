Свадьба

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Свадьба

Сообщение Володя9 » Сегодня, 08:19

У моего братана, что сейчас проживает в Воронеже, скоро свадьба, а он, балбес, до сих пор не купил обручальные кольца. Не подскажите, где их лучше приобрести?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Свадьба

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:33

А может он чего задумал относительно свадьбы? Жениться не хочет? Хотя, у меня перед моей свадьбой тоже голова шла кругом и многое из виду упускал. Ну на то и родные люди, чтобы помогать. Пусть Ваш братишка заглянет в ювелирный дом. Там вроде солидный выбор обручальных колец.
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