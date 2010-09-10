Недвижимость

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Недвижимость

Сообщение klonik » Сегодня, 11:05

Привет всем! Я присматриваюсь к недвижимости в Таиланде, на Пхукете. Где-то читала, что есть агентства, которые могут помочь с оформлением документов. Кто-нибудь знает, с чего стоит начать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Недвижимость

Сообщение zevc » Сегодня, 11:07

Привет! Чтобы минимизировать риски и время на бюрократию, рекомендую обратиться в агентство Undersun Estate https://k-up.ru/content/izhevsk/undersu ... te-tayland . Они обеспечат полный цикл сопровождения сделки, начиная с поиска подходящего объекта и заканчивая оформлением всех необходимых документов. Это настоящая находка для тех, кто ценит своё время и нервы!
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