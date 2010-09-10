Сообщение klonik » Сегодня, 11:05

Привет всем! Я присматриваюсь к недвижимости в Таиланде, на Пхукете. Где-то читала, что есть агентства, которые могут помочь с оформлением документов. Кто-нибудь знает, с чего стоит начать?