Недвижимость
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Недвижимость
Привет всем! Я присматриваюсь к недвижимости в Таиланде, на Пхукете. Где-то читала, что есть агентства, которые могут помочь с оформлением документов. Кто-нибудь знает, с чего стоит начать?
Re: Недвижимость
Привет! Чтобы минимизировать риски и время на бюрократию, рекомендую обратиться в агентство Undersun Estate https://k-up.ru/content/izhevsk/undersu ... te-tayland . Они обеспечат полный цикл сопровождения сделки, начиная с поиска подходящего объекта и заканчивая оформлением всех необходимых документов. Это настоящая находка для тех, кто ценит своё время и нервы!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя