Сварка
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Сварка
Всем привет! Скажите, а какая сварка все-таки лучше и надежнее? Особо в ней не разбираюсь, но нужно сделать один проект и какую сварку заказать лучше не знаю. Поэтому буду вам признательна за советы и рекомендации. Думаю, у вас есть опыт в таких вопросах.
Re: Сварка
Привет, все зависит от того, какая деталь будет подвергаться сварке. Но, одной из самой эффективной считается сварка аргоном. Она, конечно требует навыка, оборудования, но зато считается самой эффективной. Потому что сварка аргоном применяется для изготовления разнообразных изделий. По крайней мере можно сварку делать нержавеющей стали, алюминий, медь, латунь. Обычная сварка сами понимаете с этими металлами не справится. Поэтому и используют сварку аргоном. Если вам нужна такая сварка, то сейчас есть компании предоставляющие такие услуги. Вам сделают идеальные сварочные швы, поэтому можете смело обращаться к ним.
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