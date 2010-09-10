Сообщение zevc » Вчера, 12:31

Всем привет! Скажите, а какая сварка все-таки лучше и надежнее? Особо в ней не разбираюсь, но нужно сделать один проект и какую сварку заказать лучше не знаю. Поэтому буду вам признательна за советы и рекомендации. Думаю, у вас есть опыт в таких вопросах.