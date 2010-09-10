Продажа бизнеса

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2345
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Продажа бизнеса

Сообщение zevc » Вчера, 15:41

Нужно срочно продать бизнес, уже сейчас. Компания маленькая, специализируемся на пошиве детской одежды. Владелица я, компании три года, прибыль приносит. Как, что, куда? Боюсь, что попаду к мошенникам и потом у меня будут проблемы с той же налоговой.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2346
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Продажа бизнеса

Сообщение klonik » Вчера, 19:36

Безопасно продать бизнес под ключ можно через специалистов, сейчас есть компании, которые этим занимаются, вот вам туда стоит обратиться. Покупателя сами подберут, сами ваш бизнес прорекламируют и потом сделку проведут. Естественно, с гарантией для всех сторон, чтобы ни у кого потом проблем не было. Муж в прошлом году через них интернет-магазин продавал, все быстро было и чисто.
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