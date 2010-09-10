Сообщение zevc » Вчера, 15:41

Нужно срочно продать бизнес, уже сейчас. Компания маленькая, специализируемся на пошиве детской одежды. Владелица я, компании три года, прибыль приносит. Как, что, куда? Боюсь, что попаду к мошенникам и потом у меня будут проблемы с той же налоговой.