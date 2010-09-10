Сообщение zevc » Вчера, 17:08

Последнее время есть какие-то сложности с покупкой дизельного топлива у меня. Мне нужен крупный опт, минимум от 1000 литров и компании топливные мне его не могут предоставить по адекватной стоимости. Вдруг, вы знаете в Москве компанию, которая реализует оптом хорошее топливо подскажите мне ее?