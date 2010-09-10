Топливо

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2345
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Топливо

Сообщение zevc » Вчера, 17:08

Последнее время есть какие-то сложности с покупкой дизельного топлива у меня. Мне нужен крупный опт, минимум от 1000 литров и компании топливные мне его не могут предоставить по адекватной стоимости. Вдруг, вы знаете в Москве компанию, которая реализует оптом хорошее топливо подскажите мне ее?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2346
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Топливо

Сообщение klonik » Вчера, 21:08

Вы не пробовали заказывать в компании «Мос-Ойл» https://mos-oil.ru/ ? Мы на протяжении двух лет тут заказываем и нам очень нравится. Доставка, оплата, качество топливо все на самом высоком уровне. Я вам рекомендую приобрести, чтобы попробовать и если понравится, будете постоянно брать. Мне нравится для заказа можно операторам позвонить, и они быстро оформят заказ. А если вы постоянно будете покупать у них, то компания предоставляет скидку постоянным покупателям. Топливо поставляется бензовозами прямо с нефтеперерабатывающего завода, поэтому можете смело к ним обращаться. Вряд ли еще какая-то компания предложит лучше условия чем компания «Мос-Ойл».
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