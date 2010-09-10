Подскажите
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Подскажите
У меня муж занимается силовыми тренировками и уже давно мечтает о хорошей такой гири. Я хочу сделать ему подарок, но не знаю где можно в Минске купить. Если знаете, хороший магазин спортивных товаров подскажите мне его? Желательно, чтобы была доставка до дома.
Re: Подскажите
Посмотри вот в этом магазине https://sport-center.by , так-то тут есть гири и ассортимент очень широкий. Магазин на самом деле очень хороший, так как работает уже очень много лет. Я сама бывало покупала у него разные спортивные штучки. Сейчас вот хочу прикупить какой-нибудь тренажер себе. Правда посмотрела стоимость и очень была удивлена, так как они сейчас дорогие. Кстати, если вы не знали этот магазин еще производит под собственным брендом обрезиненные диски, гантели и штанги. При этом к качеству сервиса, товара претензий нет. Ну и радуют низкие цены, по сравнению с другими магазинами спортивных товаров.
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