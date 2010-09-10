Сообщение zevc » Вчера, 17:56

У меня муж занимается силовыми тренировками и уже давно мечтает о хорошей такой гири. Я хочу сделать ему подарок, но не знаю где можно в Минске купить. Если знаете, хороший магазин спортивных товаров подскажите мне его? Желательно, чтобы была доставка до дома.