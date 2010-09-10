Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Девочки, что за система TOKENCORE, которая в бизнес интегрирует оплату криптовалютой? Кто-нибудь с ней работает, что вы вообще об этом можете сказать? Подскажите, я буду очень признательна за информацию и рекомендацию по этому сервису?
Re: Подскажите
TOKENCORE на самом деле очень хороший сервис, который помогает бизнесу расширить клиентскую аудиторию за счет внедрения приема криптовалюты. В принципе вы сами можете тут https://tokencore.io более подробно узнать об этом сервисе. Я тоже на своем сайте применила такую систему, очень довольна результатом. Тем более сейчас криптовалютой очень многие пользуются и даже хотят оплачивать многие именно ей. А этот сервис, как раз дает такую возможность. Получается сервис этот, предлагает API, который легко интегрировать в существующие системы. Разработчики могут быстро начать принимать платежи. При этом вообще не беспокоясь о платежах. Подобных сервисов сейчас очень много, но я бы вам рекомендовала все-таки использовать именно TOKENCORE. Он надежный и более безопасный для всех категорий.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя