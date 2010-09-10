Сообщение zevc » Вчера, 18:15

Девочки, что за система TOKENCORE, которая в бизнес интегрирует оплату криптовалютой? Кто-нибудь с ней работает, что вы вообще об этом можете сказать? Подскажите, я буду очень признательна за информацию и рекомендацию по этому сервису?