Чемодан

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2345
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Чемодан

Сообщение zevc » Вчера, 18:20

Хотела через доску объявлений купить чемодан себе на лето, не получилось, сделка сорвалась. Теперь расстроена – такие чемоданы из полипропилена стоят в пять раз выше, чем там продавалось. Ну за что такая цена, кто может объяснить? Не могу купить, денег жалко.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2346
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Чемодан

Сообщение klonik » Вчера, 19:41

Автор, я ваши чувства прекрасно понимаю. Раньше как-то если куда-то и ездили далеко, то на своей машине, там чемодан не нужен был. А в прошлом году полетели на самолете, пришлось покупать чемодан. Семь тысяч за недоразумение на колесиках? И это еще не самая высокая цена была. В общем, помог мне интернет-магазин "YourStore". Там все те же самые чемоданы продаются, только цена в пять раз ниже.
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