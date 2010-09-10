Чемодан
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Чемодан
Хотела через доску объявлений купить чемодан себе на лето, не получилось, сделка сорвалась. Теперь расстроена – такие чемоданы из полипропилена стоят в пять раз выше, чем там продавалось. Ну за что такая цена, кто может объяснить? Не могу купить, денег жалко.
Re: Чемодан
Автор, я ваши чувства прекрасно понимаю. Раньше как-то если куда-то и ездили далеко, то на своей машине, там чемодан не нужен был. А в прошлом году полетели на самолете, пришлось покупать чемодан. Семь тысяч за недоразумение на колесиках? И это еще не самая высокая цена была. В общем, помог мне интернет-магазин "YourStore". Там все те же самые чемоданы продаются, только цена в пять раз ниже.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя