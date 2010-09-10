Сообщение zevc » Вчера, 18:20

Хотела через доску объявлений купить чемодан себе на лето, не получилось, сделка сорвалась. Теперь расстроена – такие чемоданы из полипропилена стоят в пять раз выше, чем там продавалось. Ну за что такая цена, кто может объяснить? Не могу купить, денег жалко.