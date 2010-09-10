Кейтеринг
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Кейтеринг
Девочки, в какую компанию лучше мне обратиться по организации праздника «под ключ»? Если честно, я вообще никогда не обращалась в такие компании. Опыта у меня нет, поэтому я даже не знаю какая компания организовывает хорошо праздники. Посоветуйте, если вы знаете надежную компанию по обслуживанию и организации праздников?
Re: Кейтеринг
А вам для какого праздника нужно? Просто есть компания «Товарищ Полковник» https://www.xn----7sbfc2acmcfwdeckm2a8j ... ropriyatie , которая может организовать праздник и его обслуживание. Последний раз мы у них заказывали фан-кейтеринг, где нет горячих закусок, а только салатики и сладости. Мне кажется для детского Дня рождения или небольшой встречи отличный вариант на самом деле. Вообще, эта компания очень известная в Москве, и вы можете смело к ним обращаться за организацией любого праздника «под ключ». Потому что у них есть опытный персонал, все необходимое оборудование. Для того, чтобы праздник прошел хорошо. Я вам рекомендую обратиться к ним, вам понравится. Все равно вы так хорошо праздник не организуете как профессионалы своего дела.
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