Сообщение zevc » Вчера, 19:15

Девочки, в какую компанию лучше мне обратиться по организации праздника «под ключ»? Если честно, я вообще никогда не обращалась в такие компании. Опыта у меня нет, поэтому я даже не знаю какая компания организовывает хорошо праздники. Посоветуйте, если вы знаете надежную компанию по обслуживанию и организации праздников?