Кейтеринг

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2345
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Вчера, 19:15

Девочки, в какую компанию лучше мне обратиться по организации праздника «под ключ»? Если честно, я вообще никогда не обращалась в такие компании. Опыта у меня нет, поэтому я даже не знаю какая компания организовывает хорошо праздники. Посоветуйте, если вы знаете надежную компанию по обслуживанию и организации праздников?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2346
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Вчера, 21:38

А вам для какого праздника нужно? Просто есть компания «Товарищ Полковник» https://www.xn----7sbfc2acmcfwdeckm2a8j ... ropriyatie , которая может организовать праздник и его обслуживание. Последний раз мы у них заказывали фан-кейтеринг, где нет горячих закусок, а только салатики и сладости. Мне кажется для детского Дня рождения или небольшой встречи отличный вариант на самом деле. Вообще, эта компания очень известная в Москве, и вы можете смело к ним обращаться за организацией любого праздника «под ключ». Потому что у них есть опытный персонал, все необходимое оборудование. Для того, чтобы праздник прошел хорошо. Я вам рекомендую обратиться к ним, вам понравится. Все равно вы так хорошо праздник не организуете как профессионалы своего дела.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя