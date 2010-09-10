Сообщение zevc » Вчера, 19:21

Здравствуйте! Замечаю, что мой ребёнок после недавно перенесённой простуды стал чаще жаловаться на тяжесть в области лба и носа. Переживаю, не перерастёт ли это в что-то хуже и как действовать в подобной ситуации?