Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Замечаю, что мой ребёнок после недавно перенесённой простуды стал чаще жаловаться на тяжесть в области лба и носа. Переживаю, не перерастёт ли это в что-то хуже и как действовать в подобной ситуации?
Re: Подскажите
Здравствуйте! Эти жалобы могут быть симптомами фронтита, который возникает после инфекции верхних дыхательных путей. Это достаточно распространённое явление, особенно у детей. Важно действовать без промедления и обратиться к врачу, чтобы исключить неприятные последствия. Если вы ищете больше информации о теме и как с этим справляться, рекомендую прочитать статью на сайте и ознакомиться с рекомендациями специалистов.
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