Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2345
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:21

Здравствуйте! Замечаю, что мой ребёнок после недавно перенесённой простуды стал чаще жаловаться на тяжесть в области лба и носа. Переживаю, не перерастёт ли это в что-то хуже и как действовать в подобной ситуации?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2346
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:30

Здравствуйте! Эти жалобы могут быть симптомами фронтита, который возникает после инфекции верхних дыхательных путей. Это достаточно распространённое явление, особенно у детей. Важно действовать без промедления и обратиться к врачу, чтобы исключить неприятные последствия. Если вы ищете больше информации о теме и как с этим справляться, рекомендую прочитать статью на сайте и ознакомиться с рекомендациями специалистов.
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