Ламинат

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2349
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ламинат

Сообщение klonik » Вчера, 21:44

Здравствуй! Поделитесь секретами, как удачно подобрать цвет ламината, чтобы он гармонировал с интерьером? Боюсь, что при выборе не смогу правильно выбрать оттенок. Хочется, чтобы всё было стильно и современно. Как вы это делаете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2348
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ламинат

Сообщение zevc » Вчера, 22:12

Добрый день! Понимаю ваши опасения. Подбор цвета действительно важен, ведь он влияет на атмосферу комнаты. Я недавно сталкивалась с этой задачей, когда выбирала ламинат на дачу. Советую учитывать цвет мебели и стен. Светлые тона ламината визуально расширяют пространство, темные добавляют уюта. Неплохая идея - взять несколько образцов и попробовать их в разных частях комнаты при разном освещении. Таким образом, вы сможете лучше представить, как будет выглядеть итоговый интерьер.
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