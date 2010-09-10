Ламинат
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Ламинат
Здравствуй! Поделитесь секретами, как удачно подобрать цвет ламината, чтобы он гармонировал с интерьером? Боюсь, что при выборе не смогу правильно выбрать оттенок. Хочется, чтобы всё было стильно и современно. Как вы это делаете?
Re: Ламинат
Добрый день! Понимаю ваши опасения. Подбор цвета действительно важен, ведь он влияет на атмосферу комнаты. Я недавно сталкивалась с этой задачей, когда выбирала ламинат на дачу. Советую учитывать цвет мебели и стен. Светлые тона ламината визуально расширяют пространство, темные добавляют уюта. Неплохая идея - взять несколько образцов и попробовать их в разных частях комнаты при разном освещении. Таким образом, вы сможете лучше представить, как будет выглядеть итоговый интерьер.
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