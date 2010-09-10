Сообщение klonik » Вчера, 21:44

Здравствуй! Поделитесь секретами, как удачно подобрать цвет ламината, чтобы он гармонировал с интерьером? Боюсь, что при выборе не смогу правильно выбрать оттенок. Хочется, чтобы всё было стильно и современно. Как вы это делаете?