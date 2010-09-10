Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2349
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:55

Кто-то сталкивался с восстановлением землей после строительства? Мы недавно завершили стройку, и теперь нужно привести участок в порядок. Есть ли доступные и профессиональные способы?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2348
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:20

Добрый день! После строительства вопрос благоустройства становится актуальным. Лучший способ вернуть землям порядок - это рекультивация. Это процедура восстанавливает почвенный слой, подготавливая участок для новых насаждений или использования. Рекомендую посетить сайт https://soileco.ru . Здесь вы найдёте профессиональные решения по доступной цене. Компания занимается всем комплексом работ для возвращения земле ее природного состояния.
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