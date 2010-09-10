Подскажите
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Подскажите
Кто-то сталкивался с восстановлением землей после строительства? Мы недавно завершили стройку, и теперь нужно привести участок в порядок. Есть ли доступные и профессиональные способы?
Re: Подскажите
Добрый день! После строительства вопрос благоустройства становится актуальным. Лучший способ вернуть землям порядок - это рекультивация. Это процедура восстанавливает почвенный слой, подготавливая участок для новых насаждений или использования. Рекомендую посетить сайт https://soileco.ru . Здесь вы найдёте профессиональные решения по доступной цене. Компания занимается всем комплексом работ для возвращения земле ее природного состояния.
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